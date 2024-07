Non solo Napoli | la deludente Italia E su Di Lorenzo…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non: il Corriere della Sera ha analizzato i possibili motivi del flpo dell’a Euro 2024. “Sarà analizzata la preparazione fisica, visto che la squadra, tranne il primo tempo con l’Albania, l’unico fatto per bene, è sempre sembrata in sofferenza. Ma anche e soprattutto il rapporto con il gruppo. Spalletti è deluso dalla squadra e si sente tradito”. L’ex allenatore dele gli ‘altri’ azzurri “Ma anche la squadra non ha capito l’allenatore. Il feeling non è mai scattato. Chi è stato dentro il ritiro azzurro racconta di un clima piuttosto pesante, poco divertimento e troppa tattica. I giocatori in campo erano preoccupati di rispettare le consegne. La sensazione è che il progetto tattico dell’allenatore fosse troppo ambizioso per trasmetterlo al gruppo in appena dieci giorni (scarsi) di preparazione” Non: quei discorsi sulla responsabilità di vestire “E i discorsi sulla responsabilità che comporta vestire l’azzurro, uno dei cavalli di battaglia del c.