Non basta una turbina per mettere il turbo all’energia eolica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Qualche anno fa, l’interesse per l’energiaoffshore era così forte che si stanziavano decine di miliardi di dollari per piazzare centinaia di turbine alte come grattacieli nell’Atlantico, dal Maine alla Virginia. Più recentemente, però, molti di questi progetti si sono arenati, dato che i dirigenti delle aziende interessate avevano calcolato male l’impatto che la pandemia e l’aumento dei tassi di interesse avrebbero avuto sulle catene di approvvigionamento. Per gli installatori è diventato molto più difficile del previsto produrre, trasportare e montare le turbine eoliche: nelle acque degli Stati Uniti ne sono state collocate soltanto venticinque, mentre nei mari dell’Europa, dove già da decenni si costruiscono parchi eolici offshore, ce ne sono già più di seimila.