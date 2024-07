Nomad Circle torna a Capri

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Edificata nella seconda metà del quattordicesimo secolo da Giacomo Arcucci – Gran Camerario della regina Giovanna I d’Angiò – la Certosa di San Giacomo è la testimonianza architettonica più significativa dell’isola di. Incendiata e saccheggiata dai pirati turchi nel Cinquecento, divenne ospizio e poi carcere nell’Ottocento, e durante la Grande Guerra fu utilizzata come quartier generale del XIX reggimento di fanteria; solo negli anni Venti del Novecento furono avviate le opere di restauro finalizzate a riparare e rafforzare le strutture originarie. La bellezza della Certosa affascinò gli artisti futuristi, che nel 1932 avanzarono la proposta di trasformarla in una sede per esposizioni e laboratori artistici: l’“Artopoli” d’Italia. Una destinazione d’uso che si concretizzò almeno in parte con la nascita del museo dedicato al pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, culminando nel 2022 con la prima edizione di, la fiera itinerante fondata da Nicholas Bellavalance-Lecompte e Giorgio Pace nel 2017.