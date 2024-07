Nations Award Taormina a Kevin Spacey

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)in occasione del, da ail premio cinematografico voluto e organizzato dal presidente Michel Curatolo e dal consulente artistico Marco Fallanca in passato assegnato ad acclamate icone del cinema mondiale quali Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, F. Cosa farà? Nel corso della serata di gala, l’attore premio Oscar– lo scorso anno al Museo Nazionale del Cinema di Torino ha ricevuto la Stella della Mole – si esibirà in una breve performance nell’evocativo scenario del Teatro Antico. In questa occasione, al due volte premio Oscar per I soliti sospetti e American Beauty sarà conferito ilalla carriera per la sua eccezionale dedizione al mestiere di attore sul palcoscenico, sul grande schermo e in televisione.