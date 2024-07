Napoli Quartieri Spagnoli | 52enne arrestata per scippo

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Aiper aver scippato il telefono da mano di una dipendente di un locale. È la dipendente di una pizzeria deiche urla in strada. In via Speranzella i palazzi fanno da cassa di risonanza, le sue parole sono chiare anche a centinaia di metri. La donna è .