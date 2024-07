Mps chiude in Borsa a +571% con il risiko e quota del Mef

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mps di slancio in. Il titoloin deciso rialzo (+5,71% a 4,88 euro) sulle scommesse legate al, all'indomani del rafforzamento di Unipol (+3,19%) in Bper (+3,59%) che, al pari di Banco Bpm (+1,22%), è considerata una candidata per la creazione del terzo polo bancario. Il mercato di interroga poi sui tempi della dismissione delladel Mef nel Monte dopo la scadenza del periodo di lockup. .