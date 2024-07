MotoGP Francesco Bagnaia | Dobbiamo chiudere la prima parte di stagione al meglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Obiettivo dare continuità.sta vivendo un momento di grande forma nel Mondiale 2024 di. In sella alla Ducati GP24, Pecco ha letteralmente dominato il week end di Assen, realizzando il Grand Chelem. Unin versione Cannibale nell’Università del Motociclismo, portandosi a 10 lunghezze da Jorge Martin nella classifica mondiale. Nel prossimo appuntamento (5-7 luglio) si correrà al Sachsenring, in Germania, e sarà un impegno probante per tutti. Una pista particolarmente tortuosa dove sia Martin, ma soprattutto Marc Marquez possono puntare alla vittoria per le loro qualità di guida. Vedremo come il piemontese saprà farsi trovare pronto, tenuto conto che con questo round sarà l’ultimodella pausa estiva. “Questo fine settimana sarà l’ultimo GPdella pausa estiva e spero di poterquestadellaal