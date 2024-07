Moto-ape contro camion morti marito e moglie

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non ce l’ha fatta Giuseppe Aliseo, il 66enne che lo scorso 22 giugno era alla guida di una Ape Car carica di angurie coinvolto in un tragico incidente sulla strada provinciale 51, all’altezza di Torretta Granitola nel territorio di Campobello di Mazara. Aliseo si è spento presso l’ospedale Civico dove era ricoverato in condizioni disperate (Monrealelive.it) .