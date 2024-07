Morte Alex Marangon il testimone a Chi L’Ha Visto | “Ha partecipato a un rito con Ayahuasca

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La testimonianza di un ragazzo che avrebbe dovuto partecipare al rituale sulle pratiche sciamaniche al quale era presentelo scorso weekend. "È qualcosa di miracoloso, ma è molto potente. E va fatto in un ambiente fortemente sorvegliato, io ho avuto paura" dice in una telefonata mandata in onda a Chi L'Ha. Il 26enne veneziano è stato trovato morto ieri sul greto del fiume Piave. .