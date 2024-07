Metinvest su Piombino lavoriamo a soluzioni in tempi rapidi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme a Regione Toscana e Comune die ai sindacati è stato fatto il punto della situazione sulla definizione del progetto di acciaieria Green Steel a. Noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per affrontare e risolvere tutti i problemi, trovando leche permettano di procedere con la realizzazione del progetto. Ci sono ancora temi aperti ma dall'incontro è emerso l'interesse di tutti per trovarecondivise nel più breve tempo possibile" . Lo ha detto Luca Villa, amministratore delegato diAdria, a margine dell'incontro presso il Ministero delle Imprese e Made in Italy sul polo siderurgico di. .