Mercato libero dell' energia | cosa cambia dal 1 luglio per i clienti

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È, ormai, arrivata la data in cui gli utenti privati hanno scelto a chi affidarsi per la fornitura di. Il 1°, infatti, come deliberato dall'ARERA (Autorità di Regolazione perReti e Ambiente), è avvenuto il Passaggio Obbligatorio alper idomestici.