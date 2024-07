Max Pezzali annuncia tre concerti eventi al Forum di Assago

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Mentre prosegue il tour negli stadi, Maxtrealdi, le info e i biglietti Max, la festa continua! Arriva Max Forever – Questonon è un Albergo, tre date all’Unipoldi Milano che si terranno il 28, 29 e 30 dicembre 2024, prodotte e organizzate da Vivo. I biglietti sono in vendita online su www.vivo.com da venerdì 05 luglio 2024 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 11:00. Maxè inarrestabile. Dopo il primo primo tour negli stadi Max Forever (Hits Only), che ha registrato il tutto esaurito per la data di Trieste, oltre 38 mila persone allo Stadio Olimpico di Torino, oltre 63mila allo Stadio Olimpico di Roma e oltre 168 mila con la tripletta allo Stadio San Siro di Milano, Milano accoglierà nuovamente l’artista, diventando la casa dei suoi nuovi