Mattarella | democrazia della maggioranza insanabile contraddizione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug (Adnkronos) - "Ci soccorre anche qui Bobbio quando ammonisce che non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti 'in nome del dovere di governare'. Una” sarebbe, per definizione, una, per la confusione tra strumenti di governo e tutelaeffettiva condizione di diritti e di libertà". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergioalla settimana sociale dei cattolici. "Al cuoreci sono le persone, le relazioni e le comunità a cui esse danno vita, le espressioni civili, sociali, economiche che sono fruttoloro libertà, delle loro aspirazioni,loro umanità: questo è il cardinenostra Costituzione", ha aggiunto