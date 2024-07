Maternità surrogata via libera al reato universale dal Senato

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 03 Luglio 2024, 12:28 Il dibattito sullanel Parlamento italiano non accenna a fermarsi. Il ddl presentato da Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto un, quindi perseguibile anche se commesso all’estero, è stato discusso ieri in commissione Giustizia, dopo che lo scorso anno era stato approvato alla L'articolo, viaaldalproviene da Il Difforme. .