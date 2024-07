Mara Venier conduce Una Voce per Padre Pio Al Bano Jasmine Carrisi e Orietta Berti tra gli ospiti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 3 luglio 2024)(da sito RaiPlay) UnaperPio festeggia i 25 anni dalla prima messa in onda. L’appuntamento benefico torna stasera in prima serata su Rai1 (e in replica pomeridiana il 28 luglio), con la conduzione di, ormai veterana dell’evento. Attesi nella Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn), numerosi: Al; Rita Pavone; Fausto Leali;; Maninni; Ermal Meta;; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni. L’Orchestra “Suoni del Sud” sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Non mancheranno anche quest’anno momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere diPio. Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “UnaPerPio Onlus”.