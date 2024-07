Mandato di arresto europeo contro Giacomo Bozzoli Il suocero è scappato in Francia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - Il presidente della prima sezione penale del tribunale di Brescia Roberto Spanò ha firmato il decreto di latitanza di, irreperibile dal momento della condanna definitiva all'ergastolo, due giorni fa, per l'omicidio dello zio. E come se non bastasse, la procura di Brescia ha emesso undi. La fuga Alle 20 di lunedì sera i carabinieri bresciani hanno bussato alla porta della casa disul lago di Garda, dov'è residente, per eseguire la condanna della Cassazione all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario nel 2015. Ma l'uomo, che ha trascorso questi nove anni da uomo libero in attesa della sentenza definitiva di un processo indiziario, non c'era. Così come non c'erano la moglie Antonella e il figlio di 9 anni.