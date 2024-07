Macron studia il governo tecnico per fermare la destra Si punta su un Draghi francese Lagarde Bce la favorita

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il secondo turno delle elezioni legislative francesi si avvicina, ma dopo la definizione delle sfide ai ballottaggi per il Rassemblement national le cose sembrano complicarsi. Il re dei sondaggi francesi spiega gli scenari in vista del voto di domenica. Brice Teinturier sostiene che il partito di Le Pen e Bardella "non avrà la maggioranza assoluta". La decisione presa da molti candidatiiani e della Sinistra di ritirarsi a favore dell'esponente che si era piazzato meglio al primo turno ha stravolto la situazione. "Sono esplosi i duelli - spiega Teinturier a Il Corriere della Sera - da 190 a 403; in cui uno dei due aspiranti deputati è spesso un esponente dellaestrema, il che trasformerà in molti casi il voto – come auspicava lo schieramento di sinistra – in un referendum pro o contro il Rassemblement national.