L' uomo sta crescendo | Sinner la rivelazione del coach sul rapporto con Anna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Janniksi sta preparando a vivere il suo personalissimo derby azzurro con Matteo Berrettini a Wimbledon. E l'altoatesino ci arriva nel migliore dei modi: è il numero uno della classifica Atp. Ma dietro lo sportivo, così straripante sul terreno di gioco, c'è l'. Anzi, c'è un ragazzo che ha lavorato sodo per raggiungere questi livelli. E chi meglio del suo allenatore, Simone Vagnozzi, può raccontarci tutti gli aneddoti che si celano dietro una delle più splendenti icone mondiali dello sport. "Di certo non va in discoteca prima del match", confessa con ironia in un'intervista rilasciata a Repubblica. "Abbiamo scritto la storia, c'è la soddisfazione per essere arrivati a questo traguardo - spiega Simone Vagnozzi -. Che è poi l'obiettivo che ha ogni ragazzo da giovane, come me quando iniziai la carriera di tennista.