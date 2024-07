L' Ue deciderà domani sui dazi sulle auto elettriche cinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bruxelles prende tempo fino all'ultimo giorno utile, cioè, per decidere se imporre o no nuovisull'importazione diprovenienti dalla Cina. La decisione definitiva, a quanto si apprende, sarà presa direttamentemattina, ultimo giorno utile per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue. Dopo un'indagine svolta nei mesi scorsi, a inizio giugno la Commissione Ue ha provvisoriamente concluso che i veicoli elettrici"beneficiano di sussidi ingiusti" e questo rischia di rappresentare un "danno economico per i produttori Ue". Bruxelles ha quindi annunciato di voler applicare aumenti deigià in vigore tra il 17 e il 38,1%, aumenti che varieranno a seconda dell'azienda a cui si applicheranno e che si aggiungeranno aidel 10% già esistenti.