Lo lascia ma continua a minacciarla anche con armi | nei guai 59enne

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPoliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Avellino, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un cinquantanovenne di Avellino che ha evidenziato un costante atteggiamento violento e vessatorio nei confronti della ex compagna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale. Infatti, dal momento in cui la donna ha deciso di interrompere ogni tipo di contatto, il predetto ha posto in essere condotte persecutorie con ogni mezzo e pure attraverso l’uso di un’arma a salve, cagionandole un grave stato di ansia e di paura nonchè un fondato timore per l’incolumità propria e dei suoi familiari.