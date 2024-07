Livio Cori in concerto all’Edenlandia

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domenica 7 luglio Edenlandia ospiteràche terrà ungratuito Non solo divertimento per i bambini ma anche relax ed intrattenimento per gli adulti. Così Edenlandia ospiteràche terrà ungratuito presso lo storico parco di divertimento partenopeo. Continua quindi la serie di eventi musicali ad Edenlandia, l’appuntamento per ascoltare dal vivo il cantante napoletano è fissato per Domenica 7 luglio, dalle ore 19. Figlio della lava e del mare, come si definisce,è sulla scena musicale dal 2008, collaborando anche con artisti di grande levatura come Ghemon, Luché, Eitaway,Neffa e prendendo parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in coppia con Nino D’Angelo con il brano ”Un’altra luce”.