LIVE Sonego-Bautista Agut Wimbledon 2024 in DIRETTA | terminato il primo incontro sul campo 4

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-RUUD DALLE 12.00 LADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) 15.37 Niemeier batte Golubic con il punteggio di 6-2, 6-1. Entreranno ora inSafiullin e Cerundolo che ripartiranno dal punteggio di 6-7, 3-6, 7-5, 6-3. Al termine dell’toccherà a. 14.03 Entrano inGolubic e Niemeier finalmente dovrebbe iniziare la terza giornata di. 13.25 Non si giocherà prima delle 14.00! 13.22 Come non detto amici di OA Sport. Vengono rimessi i teloni sulnumero 4 nonostante non stia piovendo in questo preciso momento. 13.19 Tolti i teloni sul4. A breve inizierà l’tra Golubic e Niemeier.