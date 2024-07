LIVE Sonego-Bautista Agut Wimbledon 2024 in DIRETTA | la pioggia dà una tregua azzurro in campo nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-RUUD DALLE 12.00 LADI SINNER-BERRETTINI (3° MATCH DALLE 14.30) LADI PAOLINI-MINNEN (3° MATCH DALLE 12.00) 13.19 Tolti i teloni sul4. A breve inizierà l’incontro tra Golubic e Niemeier. A seguire spazio a Safiullin e Cerundolo per la conclusione del match iniziato ieri e poi sarà la volta di-Baustista. Situazione comunque da monitorare vista la presenza di nubi minacciose. 12.36 Slitta ancora l’inizio delle partite a: non si partirà prima delle 12.15 locali, le 13.15 italiane. 12.17 Questa mattina lasi è abbattuta sull’All England Club costringendo gli organizzatori a posticipare di 45 minuti l’inizio del programma odierno.