LIVE – Italia-Bahrain 54-30 | Preolimpico San Juan 2024 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilindi, sfida valida come prima giornata del torneodi Sandi. Finalmente in campo gli Azzurri nel torneo che rappresenta l’ultima spiaggia per strappare un pass per i Giochi in Francia. Appuntamento a cui gli uomini di coach Pozzecco arrivano dopo le buone indicazioni emerse dalle due amichevoli giocate nelle scorse settimane, in cui sono arrivate le vittorie contro Georgia e Spagna. Ma ora si fa sul serio, e la tensione sale, perché la posta in palio è altissima ed è assolutamente vietato sbagliare. La palla a due è fissata alle ore 23:30 di martedì 2 luglio, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE IL PROGRAMMA DI SANTABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGIPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F554-30 23? – Schiacciata di Polonara.