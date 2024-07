LIVE – Fognini-Ruud 6-4 1-1 secondo turno Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildi(erba). Entrambi hanno risolto in tre set i loro rispettivi match d’esordio. Il veterano ligure ha piegato il lucky loser transalpino Luca Van Assche mentre il norvegese ha battuto il qualificato australiano Alex Bolt. Tra i due giocatori si tratta del quarto precedente in carriera, con il numero otto del mondo che si trova avanti addirittura per 3-0 (6-0 il bilancio dei parziali). Il verde, tuttavia, è la superficie meno congeniale per il tennis del recente semifinalista del Roland Garros, conche può provarne ad approfittare nonostante parta sfavorito in base alle quote dei bookmakers. Il campione taggiasco in caso di successo potrebbe incrociare al terzo round l’amico e connazionale Lorenzo Sonego, sempre che quest’ultimo riesca a prevalere nei confronti dello spagnolo Roberto Bautista-Agut.