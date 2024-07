L' Italia è il quarto paese in Europa più colpito da attacchi cyber

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L'ultimo bollettino dell'Agenzia per lasicurezza parla chiaro: nel mese di maggio sono stati individuati 283 eventi, in aumento del 148% rispetto al mese precedente. «L'insieme dicriminalità, hacktivisti esponsorizzati da stati ostili mette a rischio la resilienza non solo delle aziende, ma anche delle istituzioni» spiega Pierguido Iezzi, strategic business director di Tinexta. .