Leonardo con Rheinmetall per i carri armati del futuro

(Di mercoledì 3 luglio 2024)annunciano un "accordo strategico per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre". Porta ad una joint venture paritetica: il 60% delle attività sarà realizzato in Italia. "Primo obiettivo è lo sviluppo dei due veicoli - Italian Main Battle e Lynx, Armoured Infantry Combat System - destinati all'Esercito italiano", ma anche "con una prospettiva di export internazionale". La mossa è anche strategica nel contesto delle opportunità per i grandi programmi della Difesa europea: traccia la "roadmap delMain Ground Combat System Europeo", un nuovo carro armato pesante. "Le sinergie industriali e tecnologiche tra- commenta l'a.d. di, Roberto Cingolani - rappresentano un'opportunità unica per svilupparee veicoli di fanteria all'avanguardia.