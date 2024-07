Lega Serie A e Enilive presentano il Logo ufficiale della Serie A Enilive fino al 2027

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024)A e, alla vigiliapresentazione del calendario del massimo Campionato di calcio italiano,il nuovocompetizione, denominata “”. La società di Eni dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità è title sponsor per le prossime tre stagioni,al.Il claim “: muove la passione che ci unisce” accompagnerà il racconto di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva, con l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nuovo brand, oltre ai tanti servizi e prodotti progressivamente sempre più decarbonizzati disponibili nella propria rete di circa 4.000 stazioni di servizio in Italia. La partnership offrirà ai clientiiscritti al programma di loyalty ‘Insieme’ migliaia di premi ed esperienze esclusive, tra cui un concorso che dal 29 luglio metterà in palio oltre 10 mila ingressi VIP Experience in tutti gli stadi italiani in cui si giocheranno le partite2024/2025.