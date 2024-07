Le previsioni meteo per la giornata del 4 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Romaall’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +28°C. Lazio Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse e ampie schiarite, da segnalare solo isolati fenomeni pomeridiani sui settori più meridionali. Ampi spazi di sereno in serata e nottata. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con addensamenti sparsi sui rilievi alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni adriatiche.