Le Pen attacca il fronte contro di lei ' è grottesco'

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Édouard Philippe invita a votare comunista. Jean-Luc Mélenchon invita a votare Gérald Darmanin. E Christian Estrosi annuncia che alla guida del gruppo maggioritario, all'Assemblea, farò un colpo di Stato: la classe politica dà di sé stessa un'immagine sempre più grottesca": lo scrive in un messaggio pubblicato su X la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, commentando la formazione del cosiddetto 'Repubblicano' per impedire al suo partito di accedere al potere in Francia. .