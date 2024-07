Lavoro | 20Seconds app rivoluzionaria che ridefinisce la ricerca di impiego e di talenti

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Al via, un'app innovativa che trasforma ladie l'assunzione di personale in un'esperienza dinamica e coinvolgente. Disponibile per tutti i dispositivi Huawei, Android e Apple,è il primo 'work talent show' al mondo che connettee aziende in modo mai visto prima. Un Social Network che aiuterà .