La strategia di Gravina fra dimissioni ed elezioni | così salva Spalletti… per ora 

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Processi, imputati e colpevoli. Dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 è tempo di bilanci, di scegliere contro chi puntare il dito, di far saltare qualche testa. In teoria, in un Paese normale, in un movimento calcistico normale. L’Italia ha deciso, invece, di scegliere la strada conservativa. Del resto, dopo 2 Mondiali saltati, che sarà mai uscire ai quarti di un Europeo. All’orizzonte si profila un possibile scenario che coinvolge direttamente Gabriele, presidente FIGC e Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale. LadiCome confermato dalla Rai, c’è una forte possibilità che Gabriele, dopo aver anticipato a novembre ledel nuovo presidente della FIGC, non presenti la sua candidatura. Il presidente federale non si dimetterà, ma ridurrà drasticamente il tempo della sua carica attuale (leerano precedentemente previste a marzo, ndr).