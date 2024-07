La necessità di crescere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La lettera di Giorgia Meloni è chiara, non va spiegata, ma contestualizzata. Di fronte a una sinistra che non può dare lezioni sul tema dell'estremismo e della presenza di elementi radioattivi al suo interno anti -occidentali, anti -semiti, putiniani d'andata e di ritorno, illusionisti contabili e bancarottieri delle finanze pubbliche - l'intervento del leader di Fratelli d'Italia era più che mai necessario non per imprimere una “svolta” sul dibattito che riguarda il passato, ma per esprimere una visione sul domani. ()Clicca qui, registrati gratuitamente e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi.