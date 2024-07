La Gran Bretagna domani al voto | in palio l’eredità avvelenata dei Tories

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cronaca di una sconfitta annunciata:, giovedì 4 luglio, dopo 14 anni, ilasceranno Downing Street nelle mani dei Laburisti e l'unica incognita, stando ai sondaggi, è l'effettiva entità numerica del crollo. Ma la decisione del premier Rishi Sunak di andare alle urne - presa per l'ottimo motivo che di qui a fine mandato per l'esecutivo non erano previste in arrivo altre buone notizie sul fronte economico (o nessun altro fronte, se è per questo) - lascia al vincitore un'eredità niente affatto facile.Un'economia in forte difficoltà e dei servizi pubblici in costante peggioramento sono i due principali problemi che il prossimo inquilino del Number Ten si troverà di fronte, e con poche frecce al suo arco. I sondaggi dicono chiaramente che ad occupare la poltrona di Primo ministro sarà Keir Starmer: il Labour è dato attorno al 40%, il doppio dei Conservatori che oltretutto dovranno guardarsi dalla concorrenza di Reform UK, la nuova creatura di Nigel Farage, che rischia di togliere loro ulteriori consensi.