La folle impresa di Fognini a Wimbledon fatto fuori Casper Ruud Ma quello schiaffone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Clamorosadi Fabio, terza prova stagionale del Grande Slam, iniziata questo lunedì sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Il 37enne ligure, numero 94 del mondo, supera il 25enne norvegese, numero 8 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-7 (1-7), 6-3 in tre ore e 20 minuti. Una partita clamorosa, uno degli apici assoluti nella carriera di. Una partita in cui l'italiano non ha smentito la sua fama di giocatore del tutto imprevedibile edagli schemi: era infatti a un passo dal chiudere la partita per tre set a zero, salvo poi farsi rimontare dal norvegese dopo aver vanificato un primo match point. Quindi, nel quarto set, molti match-point sul proprio servizio sprecati, compreso uno "" al volo su una risposta alta di Rudd finitodal campo, quando per chiudere sarebbe bastato un colpo ben più semplice.