La Commissione europea ha autorizzato il pagamento della quinta rata del Pnrr all’Italia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’è il via liberaaldel. L’esecutivo Ue ha dato la sua valutazione preliminare positiva agli 11,1 miliardi di euro – di cui 3,2 in sovvenzioni e altri 7,9 sotto forma di prestiti – per cinquantaquattro traguardi-obiettivi del piano italiano. Lo scorso dicembre la richiesta era stata di 10,6 miliardi per cinquantadue traguardi-obiettivi. Ma l’importo è salito perché contiene l’anticipo – da mezzo miliardo – di due obiettivisesta, già raggiunti. Al momento i pagamenti approvati nelitaliano salgono ora a 113,5 miliardi su 194,4 miliardi. C’è ancora in sospeso il raggiungimento di un obiettivo da centodieci milioni di euro – l’un per cento– che, come spiega il Sole 24 Ore, ladice di non poter valutare per motivi metodologici.