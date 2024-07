Kazakistan | presidente Tokayev e’ illustre ex alunno di BLCU

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pechino, 03 lug – (Xinhua) – La Beijing Language and Culture University () oggi ha inaugurato la sua sede secondaria ad Astana, in, alla presenza delcinese Xi Jinping in visita e delkazako Kassym-Jomart, sinologo che parla correntemente la lingua cinese, e’ unexdella, dove ha studiato per un breve periodo di formazione dal 1983 al 1984. Agenzia Xinhua.