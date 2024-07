Juventus Henry ANNUNCIA Thuram | Il suo NUOVO CLUB ha deciso così

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024), CT della Francia Olimpica, ha parlato di Khephrenndolo” comecalciatore dellaha comunicato in conferenza stampa che Khéphren, prossimo a vestire la maglia della, non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi proprio per la decisione presa dal suo– «Ilsi è opposto alla partecipazione di .