Italia il Sottosegretario Silli in missione istituzionale a Panama e in Costa Rica

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 1 luglio a, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, ilha partecipato alla cerimonia di insediamento del Presidente della Repubblica José Raul Mulino Quintero, eletto lo scorso 5 maggio. “I rapporti trasono eccellenti sul piano politico ed economico, con opportunità anche in nuovi settori, in particolare scientifico-tecnologico e spaziale” ha commentato, che ha osservato come attraverso il Meccanismo di Dialogo Politico bilaterale sarà possibile esplorare ulteriori sinergie e partenariati innovativi. Il 2 luglio a San José inha avuto incontri con la Vice Ministra degli Esteri Lydia Peralta Cordero, la Vice Ministra dell’Interno, Marlen Luna, l’On. Luis Fernando Mendoza Jiménez, Presidente della ComEsteri dell’Assemblea Legislativa, e con il Presidente della Camera di Commercio Italo-ricense.