Ita | Fazzolari ' intesa con Lufthansa tutela l' interesse nazionale' **

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "C'è grande soddisfazione per la risoluzione di un dossier che si trascinava da decenni. L'accordo tra Ita Airways eè estremamente positivo, perché coniuga laindustriale e occupazionale della compagnia italiana con la difesa dell', garantita dalla presenza dello Stato italiano con una quota per il periodo di attuazione del piano". Così Giovanbattista, sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo. "Grazie al proficuo lavoro di tutti gli attori coinvolti, e in particolare dell'attuale governance di Ita Airways, l'Italia avrà d'ora in poi una compagnia con i conti in ordine e una solida prospettiva di crescita. Inoltre, i contribuenti italiani smetteranno finalmente di pagare di tasca propria inefficienze di gestioni del passato", conclude.