Intervista a Cesare Pizzuto | SMI Group e la trasformazione digitale del futuro

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Oggi abbiamo il piacere dire, CEO di SMI. SMIè un gruppo di aziende del comparto ICT, costituito dalla capogruppo S.M.I Technologies and Consulting, da Younified, Wyl e S.M Innovation Polska. SMI Technologies and Consulting è nata nel 2015 con l’idea di creare un’impresa in cui fosse “bello” lavorare e L'articolo: SMIe ladel