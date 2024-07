Intervento di restauro da 21 milioni di euro per Palazzo Medici Riccardi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 3 luglio 2024), storico edificio su via Cavour a Firenze, sede della Città Metropolitana di Firenze, della Prefettura e di altri uffici di enti pubblici, si rifà il look. I lavori di consolidamento edelle facciate su via Cavour e via dei Gori inizieranno lunedì (8 luglio). Ad annunciarlo è la sindaca Sara Funaro in un incontro con i dipendenti metropolitani: “È un progetto pilota – spiega – per la salvaguardia e la tutela di un modello di architettura civile del Rinascimento quale è l’attuale sede della Metrocittà e della Prefettura”. L’importo complessivo dell’opera è di 2,1di, finanziato interamente con fondi propri. Con una durata prevista di 365 giorni, l’rappresenta la fase finale di un innovativo protocollo di collaborazione fra Soprintendenza di Firenze Pistoia e Prato, Dipartimento Scienze della terra dell’università degli studi di Firenze e direzione edilizia della città metropolitana di Firenze ed è frutto degli esiti del cantiere sperimentale per le indagini sullo stato di conservazione del bugnato lapideo del, condotto negli anni 2021 e 2022.