In Valle d’Aosta i formaggi sono una cosa seria

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Cremosa nella fonduta, sciolta su una cotoletta, o fedele compagna del burro, a mantecare la polenta concia. Oppure in purezza, per sentire il sapore del fieno e del latte. La Fontina Dop è una filosofia, imitata, invidiata e celebrata in tutto il mondo. Luminosissima stella nel firmamento degli “astri caseari” valdostani, potrebbe oscurare imeno conosciuti, almeno a uno sguardo e un palato poco attenti. Eppure, se si risalgono i tornanti delle vallate fino agli alpeggi di montagna, o si fa capolino nei negozietti di specialità gastronomiche lungo le vie dei paesi più turistici, è facile notare che la Fontina Dop è solo uno dei numerosi prodotti caseari made in. Le varietàDalle Tome di ogni tipo (la più celebre quella di Gressoney), al Bleu d’Aoste, le cui venature celesti raccontano una tecnica di stagionatura consolidata nel tempo, fino ad arrivare a ricotte e caprini freschi e appetitosi.