Il vulcano Stromboli si sveglia | ecco la nube di cenere lavica sulla sciara del fuoco E anche l’Etna dà spettacolo – Il video

(Di mercoledì 3 luglio 2024)si agita mentrefa vedere i suoi zampilli di lava. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica elogia ha osservato una intensificazione dell’attività di spattering nell’area craterica nord delisolano, con materiale incandescente che si è rapidamente propagato lungo ladelraggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare. L’ampiezza del segnale sismico da un livello medio-alto è passato a un livello alto. L’analisi dei dati della rete Gnss ad alta frequenza non evidenzia variazioni dei parametri al di fuori della normale variabilità dei segnali. In base alle telecamere termiche dell’Ingv emerge la presenza di un trabocco lavico nella parte sommitale del. Le immagini dell’Ingv suldiffuse su X, mentrecontinua la sua attività Oggi giornata di immagini molto spettacolari dai nostri #vulcani.