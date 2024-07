Il ministro della Difesa lituano | Accordi con Leonardo e più spese militari

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – “L’Europa deve fare di più per l’industria. Ci sono dei progressi, delle nuove linee produttive, ma non nuove fabbriche. È in corso un’evoluzione, non una rivoluzione, e a noi serve una rivoluzione. Il 2% del Pil dedicato alleè un tema ormai di ieri. Al summit Nato di Washington .