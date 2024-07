Il Giugno pisano in 20 scatti - la fotogallery

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pisa, 3 luglio 2024 - Ilè passato, portando con sé un mese di festa per la città, ricco di eventi, fuochi d'artificio e tradizioni storiche. È stato un periodo pieno di vita, musica, festa e tante emozioni per i pisani e i turisti. Dalla Luminara al Gioco del Ponte, passando per le regate storiche, anche quest'anno il mese più vivo e colorato, in cui la città di Pisa si veste a festa, si è concluso. Lo ripercorriamo attraverso alcunifotografici. Oltre agli eventi, ci sono state anche notizie di rilievo: per il ventesimo anno consecutivo, il litoraleha ottenuto la Bandiera Blu. La piazza Viviani di Marina di Pisa è praticamente ultimata, come mostrato da una foto aerea. La cena sul ponte, prevista per quest'anno, si è svolta sotto le Logge di Banchi a causa del maltempo.