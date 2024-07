I tifosi del Torino sono la vera anima del derby Striscione contro Marchisio | Uomo di m… e rinnegato Lui | Avete superato il limite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Abbiamo un cuore grande ma non caloroso come quello di Roma. Ilè acceso soprattutto grazie alla tifoseria delloro l’della sfida. Mentre i sostenitori della Juventussparsi un po’ ovunque”.bastate queste parole pronunciate da Claudioal Podcast “De Core” – peraltro incontestabili perché basate su un dato oggettivo e riconosciuto da varie statistiche – a scatenare la rabbia deibianconeri. E non solo sui social. Quattro sostenitori – a volto coperto – del gruppo organizzato juventino dei “Drughi”, infatti, hanno appeso fuori dall’Allianz Stadium e da un ristorante (di cuiè socio) degli striscioni offensivi nei confronti dell’ex centrocampista della Juventus. “Da giocatore lacché della società, da disoccupato sei un! E nella vitadi merda“.