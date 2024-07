I M5S in Europa scelgono la sinistra e non voteranno Von der Leyen

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – La scelta è arrivata - come sempre - dopo lungo e periglioso percorso. ll M5s, alla fine, ha fatto richiesta ufficiale di ingresso nel gruppo europeo ‘The Left’, il raggruppamento dellaeuropea all’Eurocamera in cui è presente ancheItaliana con Ilaria Salis e Mimmo Lucano. “Abbiamo ricevuto la loro richiesta”, ha infatti confermato la capogruppo francese Manon Aubry, “le nostre porte sono aperte, ma ci sono condizioni; abbiamo diverse domande per loro, sulla loro strategia ine in Italia, ma la questione principale è se si sentano o meno parte della storia della famiglia della; vediamo che questo passaggio fa parte di un riassetto di tutta laitaliana che guardiamo con attenzione”.