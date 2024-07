I francesi sempre traditi dalla politica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In Francia i partiti di centro e sinistra fanno fronte comune per difendere la democrazia.Quale democrazia?Loro stessi sono la prova provata che non c'è alcuna democrazia.La gente,quella che va ancora a votare,vota in alternanza destra-sinistra per provare,disperata,a migliorare la propria condizione di vita. Però regolarmente,notte dei tempi viene tradita da destra e da sinistra. Giancarlo Fiorentini .