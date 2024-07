Governo | Cdm ok a rendimento 2023 e assestamento 2024 in linea con Def

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al ?Rendiconto generale dell?Amministrazione dello Stato per il? e alle ?Disposizioni per l?del bilancio di previsione dello Stato per l?anno?. “Il Rendiconto generale dello Stato– informa Palazzo Chigi nella nota diramata post Cdm- che è stato parificato dalla Corte dei conti nella seduta del 27 giugno, evidenzia che i saldi in termini di competenza e cassa saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono rispettivamente di -227.600 e -538.420 milioni in termini di competenza e -282.600 e -593.431 milioni in termini di cassa.Il disegno di legge diprevede l?aggiornamento per l?annodelle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio delle spese.